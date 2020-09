Apple показала новую версию умных часов Watch Series 6 (Фото)

Главное нововведение новой модели - это возможность измерения уровня кислорода в крови. Благодаря встроенному датчику этот анализ занимает всего 15 секунд. Кроме того, часы научились измерять высоту.

Внутри установлен новый чип шестого поколения с двухъядерным процессором на базе чипа Apple A13, который на 20% быстрее, чем модель предыдущего поколения.

Дисплей сохранил классическую квадратную форму, но стал на 20% ярче на солнце и в 2,5 раза ярче в режиме Always On Display. На выбор есть множество циферблатов, а также мемодзи, которые перекочевали из смартфонов.

Apple Watch Series 6 gets 4 new colors. Blue, Red, Dark Gray Stainless, and a new Gold Stainless pic.twitter.com/Lu8dmjZS2q

— Michael Kukielka (@DetroitBORG) September 15, 2020