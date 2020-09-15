Apple показала новую версию умных часов Watch Series 6 (Фото)

Сегодня на онлайн-презентации компания Apple представила новое поколение своих "умных" часов - Apple Watch Series 6.

Главное нововведение новой модели - это возможность измерения уровня кислорода в крови. Благодаря встроенному датчику этот анализ занимает всего 15 секунд. Кроме того, часы научились измерять высоту.

Внутри установлен новый чип шестого поколения с двухъядерным процессором на базе чипа Apple A13, который на 20% быстрее, чем модель предыдущего поколения.

Дисплей сохранил классическую квадратную форму, но стал на 20% ярче на солнце и в 2,5 раза ярче в режиме Always On Display. На выбор есть множество циферблатов, а также мемодзи, которые перекочевали из смартфонов.

Apple Watch Series 6 gets 4 new colors. Blue, Red, Dark Gray Stainless, and a new Gold Stainless pic.twitter.com/Lu8dmjZS2q — Michael Kukielka (@DetroitBORG) September 15, 2020

Также будут доступны новые цвета: синий и красный для алюминиевого корпуса и золотистый и графитовый для стального. Помимо этого, представлены "монобраслеты". Это один цельный ремешок без застежек, который растягивается на руке.

Еще одно полезное нововведение: к смартфону можно будет подключить несколько часов. Например, часы родителей и детей, у которых нет iPhone. Правда, для этого необходима только версия с поддержкой SIM.

Apple Watch Series 6 стоят от $399. Предзаказы начали принимать уже сегодня, а продажи стартуют в пятницу.

Но в коробке с часами не будет адаптера питания, только кабель. Похоже, это прощупывание почвы перед анонсом iPhone 12, которые, по слухам, тоже лишатся зарядки. Оправдывают это заботой о природе и окружающей среде, но не будем забывать, что это еще и хорошая экономия для Apple.