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Apple показала новую версию умных часов Watch Series 6 (Фото)

Apple показала новую версию умных часов Watch Series 6 (Фото)
21:26 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Сегодня на онлайн-презентации компания Apple представила новое поколение своих "умных" часов - Apple Watch Series 6.

Главное нововведение новой модели - это возможность измерения уровня кислорода в крови. Благодаря встроенному датчику этот анализ занимает всего 15 секунд. Кроме того, часы научились измерять высоту.

Apple Watch Series 6

Внутри установлен новый чип шестого поколения с двухъядерным процессором на базе чипа Apple A13, который на 20% быстрее, чем модель предыдущего поколения.

Apple Watch Series 6

Дисплей сохранил классическую квадратную форму, но стал на 20% ярче на солнце и в 2,5 раза ярче в режиме Always On Display. На выбор есть множество циферблатов, а также мемодзи, которые перекочевали из смартфонов.

Также будут доступны новые цвета: синий и красный для алюминиевого корпуса и золотистый и графитовый для стального. Помимо этого, представлены "монобраслеты". Это один цельный ремешок без застежек, который растягивается на руке.

Еще одно полезное нововведение: к смартфону можно будет подключить несколько часов. Например, часы родителей и детей, у которых нет iPhone. Правда, для этого необходима только версия с поддержкой SIM.

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 6 стоят от $399. Предзаказы начали принимать уже сегодня, а продажи стартуют в пятницу.

Онлайн-трансляция презентации новинок Apple

Но в коробке с часами не будет адаптера питания, только кабель. Похоже, это прощупывание почвы перед анонсом iPhone 12, которые, по слухам, тоже лишатся зарядки. Оправдывают это заботой о природе и окружающей среде, но не будем забывать, что это еще и хорошая экономия для Apple.

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Все по теме:

Apple, Презентация, Apple Watch Series 6.

Автор:

Телеграф
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