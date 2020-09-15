Смарт-часы Apple Watch SE: "Сочетает в себе элементы дизайна Series 6 с наиболее важными функциями Apple Watch" (Фото)

По сути, это преемник Apple Watch Series 3, который получил некоторые функции новых Apple Watch Series 6, но стоит при этом не так дорого. "Apple Watch SE сочетает в себе элементы дизайна Series 6 с наиболее важными функциями Apple Watch, и все это по более доступной цене", - пояснил Джефф Уильямс, главный операционный директор Apple.
По словам производителя, здесь используется Retina-дисплей, который на 30% больше, чем у третьего поколения. Доступны размеры 40 и 44 мм и версии с Bluetooth и LTE.
В часах используется система S5 System in Package (SiP) и двухъядерный процессор, поэтому производительность в 2 раза больше, чем у Apple Watch Series 3. Работает гаджет под управлением новой watchOS 7.
Always On Display и датчика измерения уровня кислорода в крови, как у Apple Watch Series 6, у Watch SE, к сожалению, нет, зато есть встроенный компас, акселерометр, гироскоп, мониторинг сна, обнаружение падений (на случай, если человек потерял сознание), определение высоты, динамик, микрофон и возможность экстренных вызовов.
Apple Watch SE поступят в продажу в пятницу с ценником от $279, а предзаказы стартуют уже сегодня. Они совместимы со всеми ремешками других Apple Watch.