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Смарт-часы Apple Watch SE: "Сочетает в себе элементы дизайна Series 6 с наиболее важными функциями Apple Watch" (Фото)

Смарт-часы Apple Watch SE: "Сочетает в себе элементы дизайна Series 6 с наиболее важными функциями Apple Watch" (Фото)
22:01 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Видимо, Apple так понравилась популярность iPhone SE, что на сегодняшней презентации компания представила новые "умные" часы Apple Watch SE.

По сути, это преемник Apple Watch Series 3, который получил некоторые функции новых Apple Watch Series 6, но стоит при этом не так дорого. "Apple Watch SE сочетает в себе элементы дизайна Series 6 с наиболее важными функциями Apple Watch, и все это по более доступной цене", - пояснил Джефф Уильямс, главный операционный директор Apple.

Apple Watch SE

По словам производителя, здесь используется Retina-дисплей, который на 30% больше, чем у третьего поколения. Доступны размеры 40 и 44 мм и версии с Bluetooth и LTE.

Apple Watch SE

В часах используется система S5 System in Package (SiP) и двухъядерный процессор, поэтому производительность в 2 раза больше, чем у Apple Watch Series 3. Работает гаджет под управлением новой watchOS 7.

Apple показала новую версию умных часов Watch Series 6 (Фото)

Always On Display и датчика измерения уровня кислорода в крови, как у Apple Watch Series 6, у Watch SE, к сожалению, нет, зато есть встроенный компас, акселерометр, гироскоп, мониторинг сна, обнаружение падений (на случай, если человек потерял сознание), определение высоты, динамик, микрофон и возможность экстренных вызовов.

Apple Watch SE

Онлайн-трансляция презентации новинок Apple

Apple Watch SE поступят в продажу в пятницу с ценником от $279, а предзаказы стартуют уже сегодня. Они совместимы со всеми ремешками других Apple Watch.

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Все по теме:

Apple, Презентация, Apple Watch SE.

Автор:

Телеграф
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