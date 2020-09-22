Счастливой осени: Google представил новый дудл

Сегодня, 22 сентября, день осеннего равноденствия. В честь этого события Google выпустил новый дудл.

Поисковик изобразил на дудле огромный оранжевый воздушный шар с бельчонком на борту, который уносит вихрь из желтых листьев.

Почему Google поздравил украинцев с осенью аж 22-го сентября, а не 1-го?

Ответ прост: астрономическая осень начинается как раз с осеннего равноденствия. По этому Google пожелал украинцам счастливой осени только сегодня.

Отметим, что в 2020 году точное время осеннего равноденствия – 22 сентября в 14:31 по Киеву. После осеннего равноденствия продолжительность дня - светлой части суток - заметно уменьшается.

К слову, в это время для жителей южного полушария Земли наступает весеннее равноденствие. Там люди как раз чувствуют потепление.