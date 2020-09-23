Список обновлений небольшой, но полезный: Google выпустила Android 11 для телевизоров

Компания Google в начале сентября анонсировала операционную систему Android 11 для смартфонов, а сейчас выпустила её для телевизоров под управлением Android TV.

Список изменений не большой для телевизоров. Разработчики больше обратили внимание на производительность и безопасность системы, поэтому в новую прошивку добавлен обновленный менеджер оперативной памяти.

Помимо этого, в операционной системе появились разовые разрешения для приложений, который используют местоположение, микрофон и камеру.

Плюс ко всему, с Android 11 смарт-телевизоры получат улучшенную поддержку игровых контроллеров и режим Auto-low Latency Mode. Режим сможет отключать постобработку графики и уменьшать задержку.

Google обещает, что производители начнут обновлять телевизоры до Android 11 уже в ближайшее время. Увы, более точных сроков пока нет.