Осторожно COVID-19: Google Maps будет предупреждать об опасных "коронавирусных" районах

Google добавила в свои фирменные онлайн-карты данные о заражениях COVID-19 в конкретной местности и теперь сервис будет предупреждать о среднем количестве новых случаев болезни за семь дней на 100 тыс. человек.

За последние 10 лет онлайн-карты Google Maps превратились из обычного сервиса навигации в полноценный путеводитель на каждый день. Приложение помогает узнать, как добраться в ту или иную точку мира, как миновать пробки в стране, прочитать расписание общественного транспорта в незнакомом городе.

Сейчас, в период пандемии безопасность пользователей стала первоначальной задачей. И разработчики Google не остались в стороне и решили добавить в онлайн-карты данные о заражениях коронавирусом в конкретной местности.

Просмотреть количество заражений COVID-19 в конкретном месте на карте в Google Maps очень легко. Для этого нужно нажать на пиктограмму "Тип карты" в правом верхнем углу страницы и выбрать "Информация о COVID-19".

Сервис автоматически выделит красным цветом места на карте с самым большим количеством заражений коронавирусом.

В Google заявляют, что данные актуальны для всех 220 стран и территорий, которые поддерживает их сервис картографии.