Без камер в каждой комнате: компания Ring готовит дрона-охранника (Фото, Видео)

Дочерняя компания Amazon готовит к выпуску автономный дрон Always Home Cam, в задачи которого входит ведение наблюдения в закрытых помещениях.

Компания Ring показала дрон, представляющий из себя летающую камеру, способную транслировать запись на смартфон хозяина, когда того нет дома.

Дрону необходимо заранее задать маршрут "патрулирования", а затем активировать по специальной команде. Также устройство может активироваться автоматически, по сигналу от системы безопасности Ring.

После завершения патрулирования, устройство вернется на "базу" для подзарядки. Пропеллеры дрона закрыты, чтобы не допустить повреждения интерьера или травмирования людей или домашних животных.

По задумке разработчиков, Always Home Cam поможет не только при случае ограбления, но и для того, чтобы пользователь мог, например, проверить, не забыл ли выключить плиту перед уходом.

Amazon’s new Ring At Home Security Monitoring Drone. pic.twitter.com/o63MZnwf3m — Renee (@Renee_MacNeill) September 24, 2020

Установленная на устройстве камера записывает видео в разрешении 1080p и включается только при взлёте. Оно поступит в продажу в 2021 году и будет стоить 250 долларов.