Скачать
Вторник, 29.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия COVID-19: мир перешагнул отметку в миллион смертей
Пандемия COVID-19: мир перешагнул отметку в миллион смертей
Выборы в США: Трамп догоняет Байдена по уровню поддержки
Выборы в США: Трамп догоняет Байдена по уровню поддержки
Переболевшая COVID-19 Петрожицкая вернулась на съемки "Папика"
Переболевшая COVID-19 Петрожицкая вернулась на съемки "Папика"
Покорил Европу: украинский футболист отдал 5 голевых передач в одном матче (Видео)
Покорил Европу: украинский футболист отдал 5 голевых передач в одном матче (Видео)

Взгляните на роботизированную обувь Ekto One: она позволяет "прогуляться" в VR (Фото, Видео)

Взгляните на роботизированную обувь Ekto One: она позволяет "прогуляться" в VR (Фото, Видео)
Обновлено 06:13 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер
Американский стартап продемонстрировал принцип работы обуви, которая поможет сымитировать ходьбу в виртуальной реальности.

Компания из Питтсбурга показала свой первый продукт. Роботизированная обувь Ekto One позволяет имитировать ходьбу или бег в VR, в то время, как пользователь остается на месте. Демонстрация работы была проведена в игре Half-Life: Alyx. 

В обуви используется конструкция из углеродного волокна — она легкая, а для отслеживания движения в VR используются шайбы Vive Tracker от HTC. На нижней части устройства расположены две вращающиеся пластины, которые могут поворачиваться в направлении, в котором идет пользователь. Как только он ставит ногу на землю, набор колес тянет ее назад, давая ощущение ходьбы. При этом в обуви есть своя система торможения, которая работает, когда человек стоит на месте.

Генеральный директор Ekto Брэд Фактор заявил, что система уже прошла тщательную проверку безопасности. Устройство пока не вывели на открытый рынок, компания намерена оценить все потенциальные риски и провести две итерации улучшений продукта. 

Япония собралась на Луну: планирует построить там завод за 5 лет

В компании отмечают, что устройство пока предназначено лишь для корпоративных пользователей. На данном этапе оно слишком громоздкое, сложное и дорогое для использования. Тем не менее, инженеры надеются, что в течение двух-четырех лет Ekto VR станет доступен и обычным пользователям. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

ВР, Игры, Виртуальная реальность, Ekto One.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аномально низкая температура и потеря обоняния: заболевший коронавирусом Береза рассказал о симптомах и лечении
02 Штурман Ан-26 за несколько минут до катастрофы переписывался с 7-летней дочерью (видео)
03 Кучеренко креативно потроллил Верещук - эксперты
04 В Киевском метро погиб зацепер: появились видео с места ЧП
05 Кандидат-"лузер" из "Слуги народа" и бывший ведущий 1+1: кого Пальчевский пытается завести в Киевраду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вода в Крыму: оккупанты заставят людей продавать частные скважины и колодцы
Вода в Крыму: оккупанты заставят людей продавать частные скважины и колодцы
Итоги 28 сентября: новые подробности катастрофы АН-26, COVID-19 у Олега Винника и бои в Нагорном Карабахе
Итоги 28 сентября: новые подробности катастрофы АН-26, COVID-19 у Олега Винника и бои в Нагорном Карабахе
Зверское убийство на Лысой горе в Киеве: появилось видео с подозреваемым
Зверское убийство на Лысой горе в Киеве: появилось видео с подозреваемым
Это уже перебор: Фреймут упрекнули в недостойном поведении на &quot;Танцях з зірками&quot;
Это уже перебор: Фреймут упрекнули в недостойном поведении на "Танцях з зірками"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь