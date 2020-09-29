Взгляните на роботизированную обувь Ekto One: она позволяет "прогуляться" в VR (Фото, Видео)

Американский стартап продемонстрировал принцип работы обуви, которая поможет сымитировать ходьбу в виртуальной реальности.

Компания из Питтсбурга показала свой первый продукт. Роботизированная обувь Ekto One позволяет имитировать ходьбу или бег в VR, в то время, как пользователь остается на месте. Демонстрация работы была проведена в игре Half-Life: Alyx.

В обуви используется конструкция из углеродного волокна — она легкая, а для отслеживания движения в VR используются шайбы Vive Tracker от HTC. На нижней части устройства расположены две вращающиеся пластины, которые могут поворачиваться в направлении, в котором идет пользователь. Как только он ставит ногу на землю, набор колес тянет ее назад, давая ощущение ходьбы. При этом в обуви есть своя система торможения, которая работает, когда человек стоит на месте.

Генеральный директор Ekto Брэд Фактор заявил, что система уже прошла тщательную проверку безопасности. Устройство пока не вывели на открытый рынок, компания намерена оценить все потенциальные риски и провести две итерации улучшений продукта.

В компании отмечают, что устройство пока предназначено лишь для корпоративных пользователей. На данном этапе оно слишком громоздкое, сложное и дорогое для использования. Тем не менее, инженеры надеются, что в течение двух-четырех лет Ekto VR станет доступен и обычным пользователям.