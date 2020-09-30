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Робота научили готовить омлет: ученые говорят, что иногда получается вкусно (Видео )

Робота научили готовить омлет: ученые говорят, что иногда получается вкусно (Видео )
Обновлено 02:46 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Американские инженеры создали робота, которые может приготовить омлет без вмешательства человека.

Разработчики из Кембриджского университета вместе с производителем бытовой техники Beko задействовали методы машинного обучения для обучения робота умению приготовления омлета.

Результатами своей работы исследователи обнародовали в журнале IEEE Robotics and Automation Letters.

"Приготовление пищи — это действительно интересная проблема для робототехников, так как люди никогда не могут быть полностью объективны, когда речь идет о еде. Поэтому как мы, как ученые, можем оценить, хорошо ли справился робот?" — отметила Фумия Иида из Кембриджского инженерного факультета, которая руководила исследованиями.

Устройство успешно справилось со всей цепочкой работ по готовке, люди в процесс не вмешивались. Для выполнения поставленной задачи робот задействовал две конечности, компьютерное зрение, зондирование и калькуляцию времени.

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Технология машинного обучения, разработанная командой, использует статистический инструмент под названием "Байесовский вывод" — вывод, в котором наблюдение используются, чтобы обновить или вновь вывести вероятность того, что гипотеза может быть верной. Это значит, что система может обучаться на ограниченном количестве образцов данных.

"Еще одной проблемой, с которой мы столкнулись, была субъективность человеческого вкуса — мы не можем сказать роботу точно достиг он нужного результата или нет — иногда омлет был очень вкусным, а иногда средним, но приемлемым. Поэтому нам нужно было настроить алгоритм машинного обучения — так называемый алгоритм партии — так, чтобы дегустаторы могли давать информацию, основанную на сравнительных оценках, а не на последовательных", — отметили ученые.

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Все по теме:

Роботы, Искусственный интеллект, Кибернетика, Омлет.

Автор:

Телеграф
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