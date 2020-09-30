День статуэток таксы с качающейся головой: Google выпустил новый дудл

Сегодняшний интерактивный дудл посвящен культовой кукле-собаке Weiner с шаткой, подпружиненной головой, которая возникла в Германии.

Порода собак такса пользовалась в Германии большой популярностью, поэтому стала одним из немецких символов. Первое поддающееся проверке упоминание о породе относится к этой дате в 1723 году, когда оно было включено в книгу Иоганна Фридриха фон Флемминга "Der vollkommene teutsche Jäger" ("Полный немецкий охотник").

Неудивительно, что именно в Германии в 1970-х годах и появились первые автомобильные игрушки-собаки – "вакельдакели" ("качающиеся таксы" с немецкого). Теперь же, такса с качающейся головой - излюбленный автомобильный аксессуар.

Интерактивный дудл от Google изображает качающуюся таксу, которая кивает и виляет на передней панели автомобиля, на фоне красивых пейзажей и холмов и гор Германии. Когда вы перемещаете мышь, глаза таксы следят за вашим курсором, чем собака показывает свою привязанность. А если вы немного проигнорируете игрушку, такса станет грустной и в конце концов кивнет, пока вы не коснетесь ее снова.

Wackeldackel - это не только праздник культовой немецкой породы собак, но и пример немецкого искусства.