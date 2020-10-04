День учителя: Google поздравил с праздником красочным дудлом

4 октября Украина отмечает профессиональный праздник работников всех отраслей образования. Ко Дню учителя, который отмечается в первое воскресенье октября, Google выпустил праздничный дудл.

Сегодняшний дудл Google напоминает украинцам, насколько важна профессия учителя, день которого отмечается в первое воскресенье октября, то есть сегодня.

Отмечается, что этот дудл видят только жители Украины и Латвии.

Одновременно с Украиной день учителя празднуют в Беларуси, Казахстане и вышеупомянутой Латвии. День учителя в Азербайджане, Кыргызстане, Армении, России отмечается в октябре.

История праздника:

Сама идея праздновать день педагога зародилась в XIX веке - тогда в различных странах появилась традиция посвящать праздника выдающимся деятелям образования. Официальный праздник Всемирный день учителя появилось в 1994 году, оно было введено ЮНЕСКО и приходится на 5 октября. Оно входит в систему всемирных и международных дней ООН. При этом в республиках СССР день учителя отмечался уже с 1965 года.