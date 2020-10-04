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День учителя: Google поздравил с праздником красочным дудлом
День учителя: Google поздравил с праздником красочным дудлом

День учителя: Google поздравил с праздником красочным дудлом

День учителя: Google поздравил с праздником красочным дудлом
Обновлено 07:26 Сегодня Телеграф
4 октября Украина отмечает профессиональный праздник работников всех отраслей образования. Ко Дню учителя, который отмечается в первое воскресенье октября, Google выпустил праздничный дудл.

Сегодняшний дудл Google напоминает украинцам, насколько важна профессия учителя, день которого отмечается в первое воскресенье октября, то есть сегодня.

Отмечается, что этот дудл видят только жители Украины и Латвии.

Одновременно с Украиной день учителя празднуют в Беларуси, Казахстане и вышеупомянутой Латвии. День учителя в Азербайджане, Кыргызстане, Армении, России отмечается в октябре.

С Днем учителя 2020: поздравления в стихах, прозе и картинках

История праздника: 

Сама идея праздновать день педагога зародилась в XIX веке - тогда в различных странах появилась традиция посвящать праздника выдающимся деятелям образования. Официальный праздник Всемирный день учителя появилось в 1994 году, оно было введено ЮНЕСКО и приходится на 5 октября. Оно входит в систему всемирных и международных дней ООН. При этом в республиках СССР день учителя отмечался уже с 1965 года.

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Google, Праздник, День учителя, Google Doodle.

Автор:

Телеграф
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