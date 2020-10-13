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Самый большой в истории Apple: сколько стоит iPhone 12 Pro Max и как он выглядит на фото и видео

Самый большой в истории Apple: сколько стоит iPhone 12 Pro Max и как он выглядит на фото и видео
Обновлено 23:38 Вт, 13 Октябрь 2020 Телеграф Фото: ITC.ua
Во вторник, 13 октября, компания Apple провела презентацию, на которой был представлен ряд продуктов, в их числе и новые iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro MAX

Главным их отличием от базовой модели iPhone 12 является наличие телеобъектива. 

Во время презентации iPhone 12 Pro показали в двух новых цветах - золотом и синем.

Корпус сделан из стальной стальной рамки и стекла Ceramic Shield.

У iPhone 12 Pro диагональ экрана выросла до 6,1 дюйма (5,8 у предшественника), у iPhone 12 Pro Max - до 6,7 дюймов (с 6,5 у предшественника).

Если судить по рендерам, то размеры 12-ых "Айфонов" сопоставимы с размерами аналогов из предыдущего поколения. 

Цена iPhone 12 Pro, как и прежде, стартует с $999 (28 300 гривень), но теперь в базе будет 128 ГБ памяти. Предзаказ в США стартует 16 октября.

iPhone 12 Pro Max будет стартовать с $1099 (31 130 грн) за те же 128 ГБ, но в продажу поступит позже - 6 ноября.

Как сообщалось, ранее на презентации был представлен iPhone 12 и iPhone 12 mini.  

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Apple, iPhone, Смартфоны.

Автор:

Телеграф
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