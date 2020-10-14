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Шел 2020 год: DOOM Eternal запустили на холодильнике

Шел 2020 год: DOOM Eternal запустили на холодильнике
Обновлено 02:21 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер / 4techSite
DOOM Eternal через Android-версию облачного приложения xCloud запустили на холодильнике. И это до того, как сервис появился на iPhone и iPad.

Пользователь Инстаграм Ричард Маллард смог запустить игру через xCloud на умном холодильнике от Samsung. 

Хоть приложение и запустилось в портретном режиме, игра все же подстраивается под верное соотношение сторон. 

"Год 2020. И теперь у меня есть абонемент Xbox Game Pass на мой умный холодильник Samsung. (Я буквально убил парочку чуваков на своем холодильнике, лол)", - написал геймер. 

 

 

Редактор The Verge Том Уоррен отметил, что ирония заключается в том, что сервис xCloud появился на холодильнике до того, как его увидели пользователи продукции Apple. 

В сентябре компания обновила правила магазина, разрешив запуск игр через облачные сервисы, но только в том случае, если у каждого тайтла есть своя отдельная страница в App Store. Microsoft не оценила уступки Apple, и, по данным СМИ, она готовит браузерное приложение для iOS, чтобы обойти правила магазина.

Различные части DOOM иногда запускают на самых диковинных устройствах.

Так намедни пользователь Reddit под ником onesmallserving запустил DOOM на калькуляторе TI-84 Plus, питание которого обеспечивали около 200 клубней картофеля. Он также выпустил видео с процессом настройки и запуска игры.

А до этого блогер Foone Turing, специализирующийся на необычном применении электронных устройств, смог запустить видео из Doom и Skyrim на электронном тесте на беременность.

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Гаджеты, Игры, Doom.

Автор:

Телеграф
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