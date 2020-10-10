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Проект RED BULL BASEMENT 2020 приглашает студентов-новаторов

Проект RED BULL BASEMENT 2020 приглашает студентов-новаторов
10:25 Сб, 10 Октябрь 2020 Телеграф
Бросаем вызов студентам-предпринимателям способствовать позитивным социальным изменениям с помощью инновационных технологических решений.

Есть ли у вас идея, которая изменит студенческую жизнь? Или даже мир?

Приглашаются все студенты! Если вы видите себя студентом-предпринимателем или техническим новатором и хотите положительно повлиять на деятельность своего учебного заведения, а возможно, что и на весь мир, проект Red Bull Basement 2020 поможет вам развить ваши идеи и воплотить их в жизнь. Авторы лучших идей будут приглашены на Глобальный Воркшоп.

Проект Red Bull Basement открыт для студентов-новаторов из всех сфер обучения для создания инноваций, сотрудничества и улучшения студенческой жизни. Программа, которая в этом году - уже в третий раз - охватывает большее, чем когда-либо, количество стран побуждает студентов-предпринимателей взглянуть на все аспекты жизни в учебном заведении и своих сообществ и найти творческие способы для улучшений.

В прошлом году украинские студенты подали более 300 заявок из разных высших учебных заведений Украины, а финалистом стал проект приложения Trapezna App студенток УКУ Воловодивской Марты и Записоцкой Христины. Эту идею девушки представляли на финале проекта в Торонто. Приложение призвано оптимизировать затраты времени в столовой во время перерыва, создав онлайн-очередь и онлайн-заказ вместо реальных пробок.

Цель Red Bull Basement - разрушить один из главных барьеров на пути к созданию инноваций - пассивное принятие того, что «так есть, потому что так было всегда». Если молодые новаторы в области технологий начнут действовать прямо сейчас и подключатся к всемирной сети ресурсов и связей проекта Red Bull Basement, им не нужно будет ждать окончания обучения, чтобы добиться положительных социальных изменений на местном уровне и, вполне возможно, на всемирном уровне в целом.

Эта программа предоставляет все ресурсы для того, чтобы помочь следующему поколению студентов развить свои идеи: наставников, проведение воркшопов, нетворкинг-мероприятий и многое другое в онлайн-режиме и на территории учебных заведений, участвующих в проектах. Лидеры мнений, предприниматели и авторы прогрессивных и смелых идей со всего мира будут поддерживать студентов из более чем 35 стран в воплощении своих идей в жизнь на всемирном воркшопе Red Bull Basement 2020.

Для участия студентам в возрасте от 18 лет, зачисленным в университет, необходимо просто зайти на сайт проекта Red Bull Basement и до 25 октября загрузить ролик с максимальной продолжительностью в 60 секунд, в котором лаконично и исчерпывающим образом поделиться своей идеей с общественностью. Это не соревнование по кинематографу: идея - вот, что действительно важно. Команда может состоять из одного или двух человек.
Вместе с партнерами Mastercard и ПриватБанк Red Bull Basement также посетит 20 вузов Украины с выставками стартапов, лекциями от лучших украинских бизнесменов и питчингом среди студентов.

Публичное голосование состоится с 26 октября. Идеи, которые в каждой стране получат наибольшее количество голосов, попадут в раунд, где голосование будет проводиться судьями. Судьи выберут лучшую идею для представления каждой страны, исходя из ее творческого потенциала, возможностей реализации и влияния. После этого финалисты из каждой страны продолжат разрабатывать свои идеи с помощью команды проекта Red Bull Basement, включая международную программу наставничества, доступ к рабочему пространству и микрофинансирования, что будет предоставлено до начала глобального воркшопа.

В ноябре 50 лучших команд проекта также будут приглашены на событие от RADAR TECH, которое состоится в Unit.city, где они смогут пообщаться с лучшими менторами RADAR TECH, и даже получить специальный приз от них.

Финальным этапом проекта станет трехдневный Глобальный Воркшоп. Предыдущие глобальные воркшопы проводились в Берлине (в 2018 году) и Торонто (в 2019 году). В этом году программа данного увлекательного и практического мероприятия, запланированного на 10-13 декабря, будет включать семинары, дополнительные программы наставничества и различные занятия, которые пока что держатся в секрете. В финале участники представят свои идеи судьям, и те в свою очередь выберут идею-победителя 2020 года.

Вниманию студентов Украины - если вы хотите подать заявку, просто зайдите на сайт redbullbasement.com, чтобы загрузить свое видео.

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