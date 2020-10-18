Измерит температуру за считанные секунды: Xiaomi выпустила ушной термометр

Компания Xiaomi представила новый интересный гаджет, который в период пандемии может оказаться очень даже полезным.

Ушной термометр Xiaomi Mijia Ear Thermometer - это компактное устройство, которое сможет измерить температуру тела за секунду.

Термометр оснастили высокочувствительным датчиком температуры, который может точно определить температуру тела с погрешностью до 0,1 градуса.

Новинку также оснастили светодиодным цифровым дисплеем. Корпус гаджет получил белого цвета с одной кнопкой для включения. В комплект к термометру также входит специальный чехол для хранения и переноски.

Для того, чтобы Вашим ушкам было комфортно, разработчики сделали датчик устройства изменяемым - термометр может изменять угол по отношению к корпусу. Это позволит лучше адаптироваться к физиологической кривизне слухового прохода.

Стоимость термометра составляет примерно 28 долларов (800 гривен).

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