Страдающие от выпадения волос будут благодарны: LG выпустила шлем против облысения

Подразделение компании LG, занимающийся производством косметических товаров, представило шлем LG Pra.L MediHair, который используется для стимуляции роста волос.

LG Prael MediHair - это медицинский аппарат для лечения выпадения волос в виде шлема, который будет работать на базе светотерапии для стимуляции роста волос. Энергия от 250 источников света, включая 146 лазеров и 104 светодиодов, активирует метаболизм клеток волосяных фолликулов, окружающих корни волос, помогая волосам расти. А также, работа шлема замедляет выпадение волос.

LG Electronics сконцентрировала источники света на участках, где в основном происходит выпадение волос, таких как макушка и передняя часть головы.

Стоит отметить, что аппарат был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, как метод лечения облысения.

Согласно клиническим результатам, использование LG Pra.L MediHair три раза в неделю в течение 16 недель действительно улучшает густоту волос.

В LG Pra.L MediHair пользователи могут выбрать один из трех основных режимов:

Полный уход, который обрабатывает всю кожу головы,

Передний уход, который фокусируется на передних и верхних волосах,

Верхний уход, который управляет верхней частью и областью макушки.

LG Pra.L MediHair также имеет датчик, который гарантирует правильное ношение пользователем.

"LG Prael MediHair - это медицинское устройство для лечения выпадения волос, которым клиенты могут уверенно пользоваться", - сказал Даэки Сон, управляющий директор LG Electronics Korea HE Marketing.

LG Electronics официально представит LG Prael Medi Hair в конце этого месяца. Стоимость шлема пока неизвестна.

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