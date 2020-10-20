Освоение Луны: Nokia построит 4G-сеть на естественном спутнике Земли

НАСА использует аппаратуру Nokia для создания первой сети сотовой связи на Луне.

Финский производитель телекоммуникационного оборудования заявил в понедельник, что его подразделение Nokia Bell Labs построит систему связи 4G, которая будет развернута на лунном посадочном модуле на поверхности Луны в конце 2022 года.

НАСА выделило 370 миллионов долларов 14 компаниям на закупку технологий и оборудования для программы Artemis. Ее цель - обеспечить долгосрочное присутствие человека на Луне.

Сеть Nokia должна обеспечить обеспечить астронавтам возможность для выполнения задач по управлению луноходами и навигации в реальном времени.

Оборудование включает в себя базовую станцию, антенны и программное обеспечение. Оно спроектировано таким образом, чтобы выдерживать нагрузки во время запуска и посадки на Луну, а также экстремальные условия в космосе.

"Надежные, отказоустойчивые и высокопроизводительные коммуникационные сети будут иметь ключевое значение для поддержки устойчивого присутствия человека на поверхности Луны", - сказал технический директор Nokia Маркус Велдон.

Как сообщалось ранее, аэрокосмическое агентство NASA запретило астронавтам драться и мусорить на Луне.