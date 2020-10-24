Boston Dynamics в Чернобыле: робопес замерил радиацию в зоне отчуждения (Фото, Видео)

В четверг, 22 октября, Чернобыльскую АЭС посетили инженеры Университета Бристоля. Их задачей были испытания в условиях зоны отчуждения дистанционно управляемых роботов, одним из которых стал всемирно известный SPOT - робопес, разработанный инженерной компанией Boston Dynamics.

Об этом сообщили на официальной странице Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

"Исследовательская группа Бристольского университета совместно со специалистами Государственного специализированного предприятия "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами" на территории зоны отчуждения впервые провели испытания автономного робота Boston Dynamics "SPOT", - сообщается на странице.

Отмечается, что во время работ использовались беспилотные летательные аппараты, наземные роботизированные системы, датчики-сканеры для оценки распределения радиоактивных материалов на площади и в пространстве.

Также проводились радиометрические и геофизические работы.

Выполненные работы позволят обновить карты распределения радиационного загрязнения на участках, где проводилось обследование.

Ранее "Телеграф" сообщал, что только в этом году компания Boston Dynamics начала выставлять на продажу своего робопеса SPOT. Его стоимость для американских предприятий оценивается в 74 тысячи долларов США.