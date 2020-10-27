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"Наиболее прочный среди всех протестированных смартфонов": новые iPhone 12 прошли краш-тест

"Наиболее прочный среди всех протестированных смартфонов": новые iPhone 12 прошли краш-тест
Обновлено 03:03 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер - UZKORCARGO

Новое поколение iPhone проверили на прочность. 

Краш-тест проводила страховая компания из США Allstate, применив свою стандартную методику тестирования. 

Смартфоны iPhone 12 и  iPhone 12 Pro трижды уронили со специального штатива высотой 1,82 метра на асфальт - сначала экраном вниз, затем на заднюю панель и боком.  

iPhone 12 пережил падение на заднюю панель без трещин на стекле, однако царапины остались на алюминиевой рамке.  Примерно такой же результат был получен при падении на бок. Но от приземления на "лицо", на стекле все же образовались трещины. 

Впрочем, смартфон остался в рабочем состоянии и никаких сбоев после теста не обнаружилось. 

А вот iPhone 12 Pro показал несколько другие результаты - все три теста оставили на корпусе царапины и трещины, а после падения на заднюю панель кусок стекла откололся от блока камеры. Все же pro-версия тяжелее базовой модели на 25 грамм и, вероятно, имеет другой центр тяжести. 

Смартфон остался в рабочем состоянии, но нуждался в ремонте, так как образовались острые осколки на задней панели. 

Вердикт специалистов Allstate оказался скорее похвальным - 12-ая модель оказалась прочнее предшественников и получила звание "наиболее прочного среди всех протестированных смартфонов". Однако это вовсе не значит, что телефон стоит кидать в стенку - устройства все еще остаются хрупкими и для их сохранения рекомендуется приобрести защитный чехол, тем более, что ремонт стекла новых IPhone 12 будет стоить примерно как новый бюджетный смартфон. 

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Apple, Смартфоны, iPhone 12.

Автор:

Телеграф
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