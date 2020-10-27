В Microsoft создали "умную скатерть": она может распознавать продукты на столе (Видео)

Группа исследователей под руководством специалистов компании Microsoft создали "умную ткань" Capacitivo. Она может распознавать еду и другие объекты, пользуясь механизмом "осязания".

Ткань использует комбинацию емкостной сетки электродов и машинного обучения для измерения материала и формы данного предмета. Это также работает с некоторыми контейнерами, включая стаканы и миски.

Скатерть может быть полезна при приготовлении пищи, она может порекомендовать еду исходя из данных о том, что находится на столе, а при помощи отдельного приложения может также контролировать диету.

Также она может напомнить пользователю о необходимости вымыть пустую тарелку, если та была оставлена на столе.

У технологии есть и ограничения. Материал пока не может распознавать металлические объекты, равно как и не будет работать на предметах с прямоугольной формы. Также тестирование некоторых напитков показали ненадежные результаты.

Поэтому не ждите, что в ближайшем будущем появится умная скатерть, хотя со временем технологии должны улучшиться. Команда надеется, что ткань научится обнаруживать металл, к ней получится подключить сенсорный ввод, а ученым удастся реализовать и множество других обновлений. Если все пойдет хорошо, это может привести к созданию действительно бесшовного умного дома, в котором вам не придется полагаться на умные весы, сканирование или другие приложения. Впрочем не исключено, что технологию в будущем применят для других целей, например, для создания "умной" одежды.