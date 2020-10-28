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Смогут позволить не все: сколько придется выложить за пользование интернетом Starlink

Смогут позволить не все: сколько придется выложить за пользование интернетом Starlink
Обновлено 06:28 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер - Rozetked

Starlink Team впервые сообщила стоимость услуги пользования своим спутниковым интернетом. 

Как сообщает CNBC, люди, подписавшиеся на рассылку новостей и находящиеся в зоне покрытия сети, получили письма, в которых озвучена цена на услугу - $99 в месяц. 

Письмо получило название "Лучше, чем ничего". Помимо абонентской платы также придется выложить $499 за аппаратуру, необходимую для подключения к сети.  В комплект входит пользовательский терминал для подключения к спутникам, монтажный штатив и Wi-Fi-маршрутизатор. Кроме того, теперь в магазинах приложений Google Play и AppStore появилось приложение Starlink, размещенное на сайте SpaceX.

Впрочем, не исключено, что по мере разворачивания новых партий спутников и налаживания масштабного производства сопутствующей аппаратуры, стоимость услуги будет изменена. 

"Как видно из темы письма, мы стараемся снизить ваши первоначальные ожидания. Ожидается, что скорость передачи данных будет варьироваться от 50 Мб/с до 150 Мб/с, а задержка — от 20 мс до 40 мс в течение ближайших нескольких месяцев. Также возможны кратковременные периоды отсутствия связи", - сказано в письме компании.

На портале Reddit бета-тестеры уже публиковали первые результаты тестирования скорости Starlink. Сейчас в нем могут принять участие жители северных штатов США и южной части Канады. 

В SpaceX обещают, что полноценная система Starlink будет обеспечивать скорость до 1 Гбит/с при задержках от 25 до 35 миллисекунд. Многие пользователи в комментариях написали, что они сейчас платят по 150 долларов в месяц за тариф со скоростью приема 10 Мбит/с и передачи 1 Мбит/с, поэтому хотят уже сейчас перейти на Starlink.

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Интернет, Starlink.

Автор:

Телеграф
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