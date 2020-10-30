Хэллоуинские скидки: в Steam началась распродажа хорроров

В Steam началась тематическая распродажа, которую посвятили "ужасному" празднику Хэллоуину. Об этом сообщается на официальном сайте Steam.

В акции, которая продлится до 2 ноября, участвуют десятки хорроров, а также игры других жанров.

Скидки получились внушительными и достигают 85%. Например:

Devil May Cry 5 - 639 грн (-20%)

DOOM Eternal - 400 грн (-50%)

Outlast - 41 грн (-85%)

Darkest Dungeon - 41 грн (-75%)

Alien: Isolation - 119 грн (-75%)

Dead Space - 174 грн (-75%)

Dead Space™ 2 - 174 грн (-75%)

Blasphemous - 209 грн (-50%)

Resident Evil 7 - 247 грн (-67%)

Ко всему во многих играх Steam стартовали хэллоуинские события, и за покупку развлечений пользователям выдают специальные баллы.

Как ранее сообщал "Телеграф", стала известна стоимость игровой приставки PlayStation 5 для украинцев.