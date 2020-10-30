Хэллоуинские скидки: в Steam началась распродажа хорроров

В Steam началась тематическая распродажа, которую посвятили "ужасному" празднику Хэллоуину. Об этом сообщается на официальном сайте Steam.
В акции, которая продлится до 2 ноября, участвуют десятки хорроров, а также игры других жанров.
Скидки получились внушительными и достигают 85%. Например:
Devil May Cry 5 - 639 грн (-20%)
DOOM Eternal - 400 грн (-50%)
Outlast - 41 грн (-85%)
Darkest Dungeon - 41 грн (-75%)
Alien: Isolation - 119 грн (-75%)
Dead Space - 174 грн (-75%)
Dead Space™ 2 - 174 грн (-75%)
Blasphemous - 209 грн (-50%)
Resident Evil 7 - 247 грн (-67%)
Ко всему во многих играх Steam стартовали хэллоуинские события, и за покупку развлечений пользователям выдают специальные баллы.
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