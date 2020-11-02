Apple анонсировала новую презентацию: что представят и когда

10 ноября в 20:00 по киевскому времени компания Apple проведет еще одну презентацию своих гаджетов. Трансляция будет происходить из Apple Park, а посмотреть ее можно будет на сайте Apple.

Купертиновцы решили поинтриговать пользователей и представили постер, на котором написали «Еще кое-что».

Что именно будет представлено на презентации – неизвестно. Однако есть предположения, что это будут устройства, которые так и не представили раньше, - это MacBook Pro на процессоре Apple Silicon; полноразмерные наушники AirPods Studio и метка AirTag.

Также, вполне вероятно, что будет представлена новая версия приставки Apple TV.

Ранее, «Телеграф» писал, что в сеть утекли первые характеристики будущей новинки от Apple - iPhone 13.