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Среда, 04.11.2020
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Xiaomi показала недорогой компактный компьютер: он помещается в карман

Xiaomi показала недорогой компактный компьютер: он помещается в карман
Обновлено 01:56 Сегодня Телеграф DTF Фото: Xiaomi

Xiaomi представила миниатюрный компьютер, под названием Ningmei Rubik's Cube Mini Computer. Как следует из названия, размером он с кубик Рубика. 

"Под капотом" имеется четырехъядерный процессор Intel J4125 с частотой 2,7 ГГц со встроенным графическим ускорителем Intel UHD600. Также доступны варианты комплектации с 6 "оперативки" и SSD на 128 или 8 Гб/256 Гб. 

Размер устройства составляет 62 x 62 x 42 мм, вес — 145 г. Охлаждение обеспечивает небольшая турбина, аналогичная тем, которые применяются в ноутбуках.

Портативный ПК имеет один порт HDMI, два USB 3.0 и один USB-Type C для зарядки, а спереди разместили разъем 3,5 мм и слот для micro-SD карт. Устройство поддерживает Bluetooth и двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 / 5 ГГЦ.

Базовая модель (6/128 ГБ) обойдется в 149 долларов (4,2 тысячи гривен), а старшая (8/128 ГБ) в 186 долларов (5,3 тысяч гривен).

Напомним, ранее Xiaomi представила зарядное устройство для iPhone 12.

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Гаджеты, Компьютер, Xiaomi.

Автор:

Телеграф
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