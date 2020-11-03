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В четыре раза дешевле: Xiaomi представила бюджетный аналог зарядного устройства для iPhone 12

В четыре раза дешевле: Xiaomi представила бюджетный аналог зарядного устройства для iPhone 12
Обновлено 10:31 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Компания Apple решила убрать из комплектов iPhone зарядные устройства – теперь их нужно покупать отдельно. Такое решения «яблочной» компании стало настоящим подарком для других производителей аксессуаров.

Компания Xiaomi не прошла мимо и уже выпустила быстрое зарядное устройство - Xiaomi Mi 20W Type-C, которое совместимо с мобильными телефонами Apple. Стоит отметить, что его стоимость в четыре раза дешевле, чем оригинальный блок.

Новое зарядное устройство совместимо не только со смартфонами Xiaomi и iPhone. Гаджет также может обеспечить быструю зарядку для таких устройств, как Samsung S10, iPad Pro и Switch.

Зарядное устройство Xiaomi 20W Type-C выпускается в белом цвете и весит 43,8 г. Приобрести новинку от Xiaomi можно уже с 3 ноября за смешную цену в 5 долларов.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что компания Apple назначила еще одну презентацию в этом году.

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Все по теме:

Apple, iPhone, Технологии, Техно, Xiaomi.

Автор:

Телеграф
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