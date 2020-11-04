Рейтинг AnTuTu: самые производительные Android смартфоны октября

Бенчмарк AnTuTu обновил данные о самых производительных Android-смартфонах октября.

Лидеру сентября Vivo iQOO 5 Pro с процессором Snapdragon 865 пришлось уступить место новому флагману Huawei Mate 40 Pro.

Благодаря чипу Kirin 9000 последний лидирует с большим отрывом — 685 339 баллов. К примеру, у бывшего чемпиона Vivo iQOO 5 Pro 663 979 баллов.

В AnTuTu говорят, что Huawei Mate 40 Pro может показать и результат свыше 720 000 баллов благодаря специальному режиму. Однако в нем сильно расходуется заряд батареи.

Остальные строчки рейтинга занимают смартфоны с процессорами Snapdragon 865 и Snapdragon 865+. Так, на третьем месте iQOO 5 (663 767 баллов), на четвертом — Vivo X50 Pro+ (661 342 балла), на пятом — Redmi K30S (660 133 балла).

Если же вы предпочитаете технику Apple, то на днях американский производитель раскрыл некоторые детали нового iPhone 13.