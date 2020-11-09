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500 метров за 15 секунд: "транспорт будущего" от компании Илона Маска впервые испытали с пассажирами

500 метров за 15 секунд: "транспорт будущего" от компании Илона Маска впервые испытали с пассажирами
Обновлено 18:21 Сегодня Телеграф Фото: BBC

Высокопоставленные сотрудники компании Virgin Hyperloop "прокатились" по вакуумному тоннелю длиной в 500 метров в футуристической капсуле. 

Как сообщает BBC, весь путь был преодолен за 15 секунд, а капсула разогналась до 172 км/ч. 

Идея создания "транспорта будущего" была представлена в 2013 году изобретателем и бизнесменом Илоном Маском, который также основал компании SpaceX и Tesla.

С тех пор к проекту присоединился Virgin Ричарда Брэнсона, однако разработки ведут и другие компании. 

Капсулу уже удавалось разогнать до 450 км/ч, однако в этом испытании на борту впервые находились люди.  

При том, первыми испытателями стали директор Virgin по работе с будущими клиентами Сара Лучиан, а также ее главный технолог Джош Гайгел. 

Лучиан отметила, что капсула двигалась очень плавно, хотя ускорение и ощущалось. Впрочем, оба пассажира не ощущали тошноту или головокружение.  

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Капсула могла бы разогнаться до более высоких скоростей, однако тоннель оказался слишком коротким. 

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Hyperloop, Илон Маск.

Автор:

Телеграф
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