500 метров за 15 секунд: "транспорт будущего" от компании Илона Маска впервые испытали с пассажирами

Высокопоставленные сотрудники компании Virgin Hyperloop "прокатились" по вакуумному тоннелю длиной в 500 метров в футуристической капсуле.

Как сообщает BBC, весь путь был преодолен за 15 секунд, а капсула разогналась до 172 км/ч.

Идея создания "транспорта будущего" была представлена в 2013 году изобретателем и бизнесменом Илоном Маском, который также основал компании SpaceX и Tesla.

С тех пор к проекту присоединился Virgin Ричарда Брэнсона, однако разработки ведут и другие компании.

Капсулу уже удавалось разогнать до 450 км/ч, однако в этом испытании на борту впервые находились люди.

При том, первыми испытателями стали директор Virgin по работе с будущими клиентами Сара Лучиан, а также ее главный технолог Джош Гайгел.

Лучиан отметила, что капсула двигалась очень плавно, хотя ускорение и ощущалось. Впрочем, оба пассажира не ощущали тошноту или головокружение.

Капсула могла бы разогнаться до более высоких скоростей, однако тоннель оказался слишком коротким.