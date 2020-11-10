В Telegram масштабный сбой (карта)

Во вторник 10 ноября в мессенджере Телеграм произошел масштабный сбой.

Об этом сообщили в Телеграм канале "Рнаьше всех. Ну почти".

По данным сайта Downdetector у Телеграма случилился ряд сбоев в РФ, Беларуси, Украине, Германии, Китае и других странах Европы и Азии.

Стоит напомнить, что в последнее время сбои в Телеграм не редкость, - неполадки в работе были по меньшей мере несколько раз за последний месяц, а именно: 15 октября, 5 и 9 ноября, но все они были кратковременными.

Запросы по сбою в Телеграме появились 10 ноября ближе к обеду.

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