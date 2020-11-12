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В 2020 году YouTube отказался от Rewind: в сети назвали причину

В 2020 году YouTube отказался от Rewind: в сети назвали причину
Обновлено 22:46 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Видеохостинг YouTube не станет выпускать традиционный ежегодный ролик-подборку с отсылками к самым популярным роликам, клипам и трендам Rewind по итогам 2020 года.

Об этом стало известно из сообщения самого хостинга на странице Инстаграм.

Отметим, что это произошло впервые с 2010 года.

 
 
 
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В компании отмечают, что "этот год отличается от остальных". 

"Мы знаем, что так много хорошего, что произошло в 2020 году, было создано вами", - заявили в YouTube.

Стоить добавить, что видео Rewind по итогам 2018 года стал самым задизлайканным роликом за всю историю хостинга: при 2,9 миллиона лайков ролик набрал 18 миллионов дизлайков. 

А в 2019 году YouTube Rewind получил 9,2 миллиона дизлайков при 3,4 миллиона лайков.

Ранее "Телеграф" писал, что клип на детскую песню Baby Shark стал самым просматриваемым видео на YouTube. Ролик обогнал клип на песню Луиса Фонси и Дэдди Янки - Despacito.

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YouTube, Rewind, YouTube Rewind.

Автор:

Телеграф
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