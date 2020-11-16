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Hyperloop разогнался до скорости 1019 км/ч

Hyperloop разогнался до скорости 1019 км/ч
Обновлено 08:49 Сегодня Телеграф Фото: instagram Virgin Hyperloop

Корейский научно-исследовательский институт железных дорог (KRRI) объявил, что прототип вакуумного поезда Hyperloop достиг скорости не менее 1000 километров в час на аэродинамической тестовой модели гипертрубного поезда 1/17.

Концепция Hyperloop - беспрецедентный автомобиль с минимальным сопротивлением воздуха. Ни одному высокоскоростному поезду пока не удалось преодолеть рубеж в 600 км/ч. Скорость 1000 км/ч примерно равна скорости международных рейсов. Об этом сообщает Business Korea.

Тестовая модель 1/17, разработанная исследовательским институтом, является первой в мире в своем роде. Подобные зарубежные тестеры не способны снизить атмосферное давление ниже 1 атм, тогда как тестовая модель способна реализовать 0,001 атм. Институт планирует дальнейшее совершенствование своей технологии, чтобы в 2022 году можно было начать демонстрационные исследования для разработки и транспортных средств.

Hyperloop использует ту же концепцию, что и гипер-петля генерального директора Tesla Илона Маска, то есть преодоление трения и сопротивления воздуха за счет работы в вакуумной трубке. Основное отличие состоит в том, что гипер-петля перемещается воздухом, обдуваемым снизу, а гипертрубка использует силу магнитного отталкивания.

Южная Корея надеется запустить Hyperloop к 2024 году, что сократит время пути между Сеулом и Пусаном с трех часов до 30 минут.

Как ранее сообщал "Телеграф", на прошлой неделе по Hyperloop впервые проехали первые пассажиры.

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Все по теме:

Рекорд, Южная Корея, Hyperloop, Virgin Hyperloop.

Автор:

Телеграф
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