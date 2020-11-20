Google Pay получил обновление: что изменилось

Компания Google представила обновленную версию сервиса Google Pay, который теперь предоставляет еще больше возможностей.

Как сообщается на сайте Techcrunch, благодаря сегодняшнему обновлению и редизайну Google сохраняет все основные функции в неизменном виде, но также продвигает службу в новом направлении, уделяя особое внимание тому, чтобы помочь вам управлять своими личными финансами.

Так, директор по управлению продуктами Google Джош Вудворд отмечает появления трех специальных вкладок: Pay отвечает за платежи и демонстрирует историю транзакций, Explore показывает существующие предложения, а Insights позволяет подключить банковские счета, чтобы отслеживать изменения баланса.

Также, если вы регулярно фотографируете свои квитанции, теперь вы также можете выполнять поиск по ним в Google Pay и переходить к конкретным покупкам, а также квитанциям и счетам, которые вы получаете в своем почтовом ящике Gmail.

С сегодняшнего дня обновленное приложение доступно для жителей США, а после этого начнет распространяться по всему миру.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в компании Google разрабатывают собственную банковскую карту, интегрированной в платежный сервис Google Pay.