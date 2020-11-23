Копии Cyberpunk 2077 утекли на руки перед релизом: в сети появились спойлеры и геймплей

В сети появились кадры игрового процесса для PlayStation 4 из Cyberpunk 2077.

Один из пользователей Reddit под псевдонимом Justgonnasendit90 опубликовал фотографии розничного издания Cyberpunk 2077 для PS4.

Отметим, что премьера Cyberpunk 2077 должна состоятся 10 декабря текущего года как на PC, PS4, Xbox One, так и в сервисах GeForce Now и Google Stadia.

В игре ведется история о персонаже по имени Ви (V), которой живет в городе Найт-Сити - американском мегаполисе в свободном штате Калифорния, который контролируют корпорации, и где не действуют законы ни страны, ни штата. В нем развиваются конфликты от разгула бандитских войн. Город зависит от робототехники для повседневных аспектов, таких как сбор отходов, техническое обслуживание и общественный транспорт.

Скрины игрового процесса, просочившихся в сеть:

В Интернет попало более 20 минут геймплея игры с консоли Sony, но само видео на YouTube постоянно удаляют, а новые записи можно найти по запросу "Cyberpunk Leak/leaked".

Разработчики CD Projekt RED с утечкой активно борются. Более того, команда готова принимать юридические меры против нарушителей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что стриминговый сервис Netflix готовится снять аниме-сериал по мотивам игры Cyberpunk 2077, выход которого запланирован на 2022 год.