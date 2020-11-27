Так ли новые технологии негативно сказываются на здоровье человека: Супрун о мифах про 5G

В начале 20 века появился термин "радиофобия" - страх перед реальной или воображаемой опасностью от радиации и радиоактивности. В определенное время этот термин использовался для описания людей, которые боялись технологий радиовещания. Непонимание, как работают эти вещи, стало хорошим основанием для распространения страхов и делало людей более уязвимыми и доверчивыми к ложной информации.

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook рассказала, правда ли, что технология 5G негативно влияет на здоровье человека.

Довольно много изобретений и новшеств, в частности мобильных технологий, сопровождали страх, непонимание и паниу. Сопротивление и протесты постигли и 5G - сети сотовой связи пятого поколения, которые планируют внедрять или запустили в некоторых странах уже сегодня. "Новость о подготовке и возможное введение 5G в Украине вызвала широкий резонанс в сети. Петиция к президенту за запрет 5G набрала довольно быстро 25 000 необходимых голосов. Параллельно в социальных сетях и на российских сайтах распространялись фейки о том, что "5G убивает птиц", что "5G запретили в других странах из-за угрозы здоровью", что "новые башни будут вызывать рак, а люди начнут умирать", ну и , конечно, что через эти башни передается COVID-19", - рассказала Супрун.

"Без критического мышления, информационной гигиены и здравого смысла здесь не обойтись", - подчеркнула Супрун.

Попробуем разобрать наиболее распространенные мифы о 5G, касающихся здоровья, через призму здравого смысла и критического мышления.

5G очень плохо влиять на здоровье через большее количество башен и антенн, которые необходимо установить для передачи данных. Более башен = больше вредных волн.

О влиянии на человека. Радиочастотное излучение - это форма электромагнитного излучения. Последнее можно разделить на два типа: ионизирующее и неионизирующее. Ионизирующее, такое как рентгеновское, гамма-лучи или ультрафиолетовое излучение действительно опасны. Их ионизирующая характеристика означает, что они могут взаимодействовать с тканями на молекулярном уровне, поэтому при больших дозах могут вызвать рак.

Для мобильной связи используют радиоволны, которые являются примером неионизирующих излучений. Это значит, что ему не хватает энергии, чтобы вмешаться в ДНК и привести к повреждению клеток. Неионизирующее облучения все еще может быть вредным для человека при большой мощности, но оно не может никоим образом повлиять на что-либо на молекулярном уровне.

"Понятно, что сейчас еще технология исследуется, но пока ВОЗ также указывает, что не зафиксировано опасности 5G для здоровья", - заявила Супрун.

5G вызывать рак!

ВОЗ указывает, что не установлено никаких негативных последствий для здоровья, вызванных использованием мобильных телефонов в целом (которые излучают радиоволны).

В конце концов, здравый смысл подсказывает, что если бы использование телефонов действительно очень легко и быстро вызывало рак мозга, то за последние годы мы должны были наблюдать существенное повышение заболеваемости этим видом рака. Такого повышения не произошло, в США даже наблюдается незначительное снижение. И это несмотря на то, что использование телефонов и других гаджетов глобально возросло и продолжает расти.

Сейчас на ложную информацию, "сенсации" и фейки попасть стало еще легче, чем до пандемии. И по тому, как люди в мире и в Украине отреагировали на те же башни 5G, видим, что такая информация имеет реальные последствия в жизни. И это только один такой пример.

"Чтобы не потеряться в этом водовороте информации, очень важно тщательно заботиться об информационной гигиене, сохранять здравый смысл и критически относиться и проверять любую информацию. Особенно, если она касается здоровья", - подытоживает Ульяна Супрун.

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