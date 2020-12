Уильям Артур Льюис стал героем нового дудла Google: чем он прославился

10 декабря Google создал новый doodle, посвятив его Нобелевскому лауреату, известному ученому в сфере экономики Уильяму Артуру Льюису.

Именно 10 декабря 1979 года Уильям Артур Льюис получил Нобелевскую премию по экономике за свою новаторскую работу.

Начав роботу в поисковике, можно увидеть портрет ученого на фоне меловой доски, заменяющий букву "о" в логотипе Google.

Чем прославился Артур Льюис?

Уильям Артур Льюис родился на острове Сент-Люсия, в Британской Вест-Индии, в семье Иды Луизы (в девичестве Бартон) и Джорджа Фердинанда Льюиса, школьного учителя, иммигранта из Антигуа. Отец умер, когда Льюису было 7 лет, оставив воспитание пяти сыновей на долю матери. Л. отзывался о своей матери как о «в высшей степени дисциплинированном и трудолюбивом человеке, превосходящем в этом отношении всех, кого я когда-либо знал. И она передала эти качества своим детям».

Когда в 1929 г. Льюис окончил колледж св. Марии (Сент-Люсия), ему было всего 14 лет. Будучи слишком молодым для поступления в университет, он работал правительственным чиновником, пока не достиг возраста, дававшего ему право получить правительственную стипендию для учебы в Лондонской школе экономики (ЛШЭ), в которую он поступил в 1933 г.

В 1937 г. он получил степень бакалавра в области коммерции и диплом с отличием. Несмотря на то что он не прошел соответствующего курса по экономике и математике, ему была предоставлена полная стипендия для учебы в докторантуре по специальности «экономика промышленности». В следующем году ему предложили годичный контракт для преподавания в Лондонском университете, после чего он был назначен ассистентом лектора. В 1940 г. он получил докторскую степень в ЛШЭ и до 1948 г. оставался в Лондонском университете, после чего стал профессором политэкономии в Манчестерском университете.

Академическая деятельность Льюиса распадается как бы на три фазы: история мировой экономики и экономическое развитие; экономика промышленности; экономические проблемы слаборазвитых стран. Его работа в первой фазе началась, когда он еще оставался в ЛШЭ. Там по рекомендации Фридриха фон Хайека, тогдашнего руководителя экономического факультета, он начал читать лекции по истории экономики в период между первой и второй мировыми войнами, когда цикл экономического процветания сменился циклом депрессии. Этот курс лекций позволил ему подготовить к изданию его первое исследование этих циклов «Экономический обзор 1919...1939 гг." ("Economic Survey 1919...1939"), опубликованный в 1949 г. Свою новаторскую работу в области экономики промышленности Л. обобщил в книге «Накладные расходы: очерки по экономическому анализу» ("Overhead Costs: Some Essays in Economic Analysis", 1950). После публикации этой работы он стал сосредоточиваться во все большей степени на экономических проблемах так называемого «третьего мира».

В процессе своей исследовательской работы Льюис пришел к противоположному большинству мнению. Он подошел к экономике развивающейся страны как к дуальной, а не единой, в которую входит и аграрный, традиционный, сектор, и промышленный, капиталистический. «Третий мир», как правило, обладает избытком неграмотных сельскохозяйственных рабочих. Будучи обученными, эти работники могли бы быть привлечены к работе в растущих секторах торговли и обрабатывающей промышленности при относительно низких издержках. Полученные таким образом прибыли сформируют те сбережения и тот капитал, в котором так сильно нуждаются страны «третьего мира» для своего экономического промышленного прогресса.

К 1955 г., когда Льюис опубликовал «Теорию экономического роста» ("Theory of Economic Growth"), он усовершенствовал и расширил свою первоначальную модель. Он допустил, что мировое экономическое производство состоит из «стали» (готового промышленного продукта развитого мира), «кофе» (экспортной монокультуры, базирующейся на природных ресурсах «третьего мира») и «продовольствия» (производимого и там, и там). Он не мог воспользоваться моделью Хекшера - Улина (составленной Эли Хекшером и Бертилем Улином) для условий мировой торговли, потому что «кофе» не может производиться в развитых странах «Севера».

Центральным пунктом теории экономического развития Льюиса был процесс, который способен за короткое время повысить норму сбережений в развивающихся странах с примерно 4 или 5% их национального дохода примерно до 15%. Льюис показал, что этот процесс главным образом состоял в расширении промышленного сектора с его довольно высокой прибылью. Необходимыми он также считал и крупные инвестиции в образование. В таких благоприятных условиях будет расти как региональная, так и мировая торговля (как это было в 50-е и 60-е гг.), а «Север» и «Юг» смогут продвигаться вперед совместно, а не за счет друг друга. К экономическому росту Л. подходил с широких позиций, включая в него и экономическое, и социальное развитие. И что в равной степени важно, он подчеркивал трудности централизованного экономического планирования как в условиях диктатуры, так и под руководством демократических правительств. Он был одним из первых экономистов, поставивших под вопрос положение о том, что всегда желателен экономический рост, и выступивших в пользу эволюции мировой экономики как единого целого.

Теории Льюиса вызревали в ходе его практической работы в странах «третьего мира». С 1957 по 1963 г. он работал в качестве экономического советника ООН при премьер-министре Ганы, был заместителем исполнительного директора Специального фонда Организации Объединенных Наций и вице-президентом Университета Вест-Индии. За эту деятельность он был возведен в дворянское звание в 1963 г. В том же году он поступил в Школу государственных и международных проблем им. Вудро Вильсона при Принстонском университете в качестве профессора экономики и международных проблем. В 1968 г. он получил дополнительную должность профессора кафедры политической экономии Принстонского университета. В 1970 г. он ушел в четырехлетний отпуск в связи с тем, что стал основателем и президентом Карибского банка развития на Барбадосе.

Льюис разделил Премию памяти Нобеля по экономике за 1979 г. с американским экономистом Теодором Шульцем «за новаторские исследования экономического развития... в приложении к проблемам развивающихся стран». В своей Нобелевской лекции «Замедление механизма роста» ("The Slowing Down of the Engine of Growth") Льюис соединил свои теории относительно природы мировой торговли и ее истории, выдвинул идею о том, что наименее развитые страны не должны больше оставаться зависимыми в своем экономическом росте от развитых стран.

Расширением региональной торговли, говорил он, они могут в конечном счете ускорить свое собственное развитие, даже если замедлится экономический рост в развитых странах. Он также обвинил развитые страны в «недостатке осознания» ими «взаимной зависимости» обоих типов экономики.

Льюис удостоен почетных ученых степеней многих университетов в Соединенных Штатах, включая Колумбийский, Говардский и Йельский, университетов Вест-Индии, Манчестера, Уэльса, Бристоля, Лагоса и Торонто. Он - почетный член Лондонской школы экономики и член-корреспондент Британской академии наук. Он занимал пост члена совета Королевского экономического общества, президента Экономического общества Ганы и члена Экономического консультативного комитета Национальной ассоциации поддержки цветного населения.