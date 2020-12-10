Сколько Cyberpunk 2077 стоит в гривнах и правда ли игру уже слили на торрент-трекеры

10 декабря приключенческая ролевая игра, от создателей серии Witcher (Ведьмак) - Cyberpunk 2077 поступила в продажу.

"Телеграф" собрал данные по средним ценам на игру и местам, где ее можно скачать уже сейчас.

Действие игры происходят в мегаполисе Найт-Сити, где власть, роскошь и модификации тела ценятся выше всего. Вы играете за наемника в поисках устройства, позволяющего обрести бессмертие. Вы сможете менять киберимпланты, навыки и стиль игры своего персонажа, исследуя открытый мир, где ваши поступки влияют на ход сюжета и все, что вас окружает.

На данный момент игру на PS4 можно приобрести от 1795 гривен. Такие данные предоставил сайт i-gamer.ua.

Также Киберпанк 2077 на PS4 можно купить на сайте Розетка, цена будет составлять 1999 гривен.

В то же время стоит отметить, что пара репаков Cyberpunk 2077 уже есть на одном из самых популярных торрентов постсоветского пространства рутор.орг.

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