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Четверг, 10.12.2020
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Сколько Cyberpunk 2077 стоит в гривнах и правда ли игру уже слили на торрент-трекеры

Сколько Cyberpunk 2077 стоит в гривнах и правда ли игру уже слили на торрент-трекеры
19:14 Сегодня Телеграф Фото: twitter

10 декабря приключенческая ролевая игра, от создателей серии Witcher (Ведьмак) - Cyberpunk 2077 поступила в продажу.

"Телеграф" собрал данные по средним ценам на игру и местам, где ее можно скачать уже сейчас.

Действие игры происходят в мегаполисе Найт-Сити, где власть, роскошь и модификации тела ценятся выше всего. Вы играете за наемника в поисках устройства, позволяющего обрести бессмертие. Вы сможете менять киберимпланты, навыки и стиль игры своего персонажа, исследуя открытый мир, где ваши поступки влияют на ход сюжета и все, что вас окружает.

На данный момент игру на PS4 можно приобрести от 1795 гривен. Такие данные предоставил сайт i-gamer.ua.

Также Киберпанк 2077 на PS4 можно купить на сайте Розетка, цена будет составлять 1999 гривен.

 

В то же время стоит отметить, что пара репаков Cyberpunk 2077 уже есть на одном из самых популярных торрентов постсоветского пространства рутор.орг.

Читайте таке в материале "Телеграфа": Онлайн-сервис Epic Games Store открыл бесплатный доступ к популярной видеоигре Watch Dogs 2.

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Игра, Cyberpunk 2077.

Автор:

Телеграф
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