Стало известно, почему не работает YouTube и другие сервисы Google

В сети появилась информация о том, почему в ряде европейских стран наблюдаются проблемы с сервисами Google.

О причинах сообщил Телеграм-канал "Сайберсекьюрити и Ко".

"Проблема в сбое в одном из корневых датацентров Google в Атланте — сервисы Google Account упали и утянули за собой всё остальное. Если пользоваться сервисами Google анонимно и не пытаться войти в учётную запись, то работать будет (но тоже так себе)", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в мире произошел масштабный сбой в работе сервисов Google, в том числе Gmail и YouTube. Наибольшие проблемы ощущались в странах западной и центральной Европы, однако перебои ощущались и в США и странах Азии. Проблема также затронула и Украину.