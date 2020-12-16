В Европе Telegram приравняли к запрещенной в Украине соцсети из-за пиратства

Еврокомиссия внесла в список «пиратских» ресурсов мессенджер Telegram и российскую социальную сеть "ВКонтакте". Об этом стало известно из опубликованного комиссией документа.

Свое решение о добавлении Telegram в «пиратский» список Еврокомиссия объясняет тем, что у пользователей приложения появляется возможность получать доступ к нелегальным файлам. И плюс ко всему, помимо обмена сообщениями, в Telegramе есть каналы, которые по принципу соцсетей, обмениваются пиратским контентом – надают доступ к нелегальным фильмам, книгам и т.д.

Отметим, что пользователи социальной сети "ВКонтакте" имеют доступ к «пиратским» фильмам через встроенный плеер.

Также, ЕК считает, что владельцы и руководство соцсетей недостаточно активно реагирует на пиратский контент в их детищах. Однако, "ВКонтакте" и Telegram возражают против подобного решения, уверяя, что ведут активную борьбу с распространением нелегального контента.

Напомним, «пиратский список» был создан в 2018 году для того чтобы контролировать ресурсы, которые предоставляют или облегчают доступ к пиратскому контенту.

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