В Telegram произошел новый сбой

Пользователи из Украины и других стран сообщают о проблеме в работе мессенджера Telegram.

Информация об этом размещена на портале Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на интернет-ресурсах.

Юзеры не могут войти в свой профиль, или же отправить сообщение. Жалобы на работу Telegram начались после 15:30.

Стоит отметить, что это уже второй сбой в Telegram за день. Проблемы с мессенджером также наблюдались примерно с 5 до 9 часов утра 16 декабря. Большая часть пользователей не могла подключиться к серверу, у некоторых не отправлялись сообщения.

Напомним, 14 декабря сервисы Google одновременно прекратили свою работу. Юзеры не могли воспользоваться почтовым сервисом Gmail, посмотреть или загрузить видео в Youtube и т.д.