Украинцы одержали победу на турнире по Dota 2: что получили игроки

В пятницу, 18 декабря, завершился онлайн матч-турнира OGA Dota PIT Season 4. NAVI в финальном матче OGA Dota PIT Season 4 победили команду OG.

Украинская организация Natus Vincere одержала победу в гранд-финале турнира, сообщается на сайте Cybersport.

Общий призовой фонд соревнования составил 150 тысяч долларов. За первое место NAVI получила 62,5 тысячи долларов. Это первая победа для нового состава Natus Vincere в дисциплине Dota 2.

В рамках этого соревнования приняли участие 8 коллективов из стран Европы и СНГ.

Призовые места:

Natus Vincere - украинская мультигейминговая киберспортивная организация. Наибольших успехов организация достигла в Dota 2 и Counter-Strike.

Ранее Natus Vincere смогла пройти в гранд-финал турнира WePlay! Clutch Island, а в августе прошел исторический матч с участием двух составов NAVI по Counter-Strike - "старички" из состава NAVI 2010 победили "молодежь" с NAVI 2020 в Counter-Strike 1.6.