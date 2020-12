Названы победители премии Game Awards 2020: кто стал триумфатором

Видеоигра The Last Of Us Part 2, которая вышла этим летом и стала самым крупным релизом 2020 года среди коробочных версий игр, победила в номинации "Игра года".

Как сообщает BBC, режиссер Кристофер Нолан вручил награду разработчикам The Last Of Us Part 2 - Naughty Dog, которые, в свою очередь, написали в Twitter, что это "огромная честь" - выиграть после "года, полного стольких блестящих игр".

After an unprecedented year full of so many brilliant games, having The Last of Us Part II win Game of the Year at #TheGameAwards is such an immense honor. Congratulations to the team, our cast and crew, and all of our partners at @PlayStation and beyond! https://t.co/KxpqS7twf5 - Naughty Dog (@Naughty_Dog) December 11, 2020

Видеоигра стала лидером по количеству наград. Этот проект победил в 6 номинациях, а представлен был в 9. The Last Of Us Part 2 получила награды за режиссуру, повествование, звуковой дизайн и доступность для людей с ограниченными возможностями.

Главные номинации The Game Award 2020:

игра года - The Last of Us Part II;

лучший экшен - Hades;

лучшая RPG - Final Fantasy VII Remake ;

лучший художественный стиль - Ghost of Tsushima;

лучший мультиплеер - Among Us ;

лучшая семейная игра - Animal Crossing: New Horizons;

лучший файтинг - Mortal Kombat 11 ;

лучший симулятор или стратегия - Microsoft Flight Simulator ;

лучшая спортивная или гоночная игра - Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

Ежегодная церемония The Game Awards 2020 прошла в ночь с 10 на 11 ноября. Шоу транслировалось в прямом эфире из студии в Лондоне, Токио и Лос-Анджелесе. Награды определяются смешанным голосованием между жюри и болельщиками.

Смотрите онлайн-церемонию премии The Game Award 2020:

Ранее сообщалось, почему геймеры остались не в восторге от The Last Of Us Part 2.