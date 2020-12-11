Скачать
Пятница, 11.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
У Кернеса отказали почки
У Кернеса отказали почки
Оправданного в Италии нацгвардейца заочно арестовали в России: все детали
Оправданного в Италии нацгвардейца заочно арестовали в России: все детали
Путин внедрил своих агентов в белорусскую оппозицию, Лукашенко сдает суверенитет Кремлю, - генерал
Путин внедрил своих агентов в белорусскую оппозицию, Лукашенко сдает суверенитет Кремлю, - генерал
Гололед в Киеве: сеть позабавила шутка про летающую Верещук
Гололед в Киеве: сеть позабавила шутка про летающую Верещук

Названы победители премии Game Awards 2020: кто стал триумфатором

Названы победители премии Game Awards 2020: кто стал триумфатором
Обновлено 17:09 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Видеоигра The Last Of Us Part 2, которая вышла этим летом и стала самым крупным релизом 2020 года среди коробочных версий игр, победила в номинации "Игра года".

Как сообщает BBC, режиссер Кристофер Нолан вручил награду разработчикам The Last Of Us Part 2 - Naughty Dog, которые, в свою очередь, написали в Twitter, что это "огромная честь" - выиграть после "года, полного стольких блестящих игр".

Видеоигра стала лидером по количеству наград. Этот проект победил в 6 номинациях, а представлен был в 9. The Last Of Us Part 2 получила награды за режиссуру, повествование, звуковой дизайн и доступность для людей с ограниченными возможностями.

Сколько Cyberpunk 2077 стоит в гривнах и правда ли игру уже слили на торрент-трекеры

Главные номинации The Game Award 2020:

  • игра года - The Last of Us Part II;

  • лучший экшен - Hades;

  • лучшая RPG - Final Fantasy VII Remake;

  • лучший художественный стиль - Ghost of Tsushima;

  • лучший мультиплеер - Among Us;

  • лучшая семейная игра - Animal Crossing: New Horizons;

  • лучший файтинг - Mortal Kombat 11;

  • лучший симулятор или стратегия - Microsoft Flight Simulator;

  • лучшая спортивная или гоночная игра - Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

Ежегодная церемония The Game Awards 2020 прошла в ночь с 10 на 11 ноября. Шоу транслировалось в прямом эфире из студии в Лондоне, Токио и Лос-Анджелесе. Награды определяются смешанным голосованием между жюри и болельщиками.

Смотрите онлайн-церемонию премии The Game Award 2020:

Ранее сообщалось, почему геймеры остались не в восторге от The Last Of Us Part 2.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кристофер Нолан, Mortal Kombat 11, The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima, Animal Crossing: New Horizons, Game Awards 2020.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия открыла "ящик Пандоры": Гордон объяснил, почему в Украине не любят россиян
02 Гололед заставил киевлян перемещаться на карачках: в сеть попало видео
03 В оккупированном Дебальцево "мэр" оскандалился с "щедрым" подарком школе
04 "И уже не у кого спросить, никого нет в живых": Макаревич разоткровенничался про геноцид в СССР
05 Машины едут со скоростью 5 км/ч: что происходит на дорогах Киева
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Большое строительство&quot; во всей красе: на Житомирщине перекладывают свежий асфальт
"Большое строительство" во всей красе: на Житомирщине перекладывают свежий асфальт
Непогода в столице: только за вечер четверга в травмпункты обратились полторы сотни киевлян
Непогода в столице: только за вечер четверга в травмпункты обратились полторы сотни киевлян
Россия бьет рекорды смертности от COVID-19: какая ситуация в мире
Россия бьет рекорды смертности от COVID-19: какая ситуация в мире
Ужасный гололед в Киеве породил массу шуток и мэмов: лучшее
Ужасный гололед в Киеве породил массу шуток и мэмов: лучшее
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь