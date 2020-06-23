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Хейтерам назло: The Last of Us Part 2 обошла по продажам Animal Crossing: New Horizons

Хейтерам назло: The Last of Us Part 2 обошла по продажам Animal Crossing: New Horizons
Обновлено 05:54 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер
Еще до релиза The Last of Us Part 2 генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан заявил, что игра обошла по числу предзаказов Marvel's Spider-Man. Теперь журналисты узнали об успехах игры за первую неделю.

По словам Gamesindustry.biz, The Last of Us Part 2 уже обогнала первую часть на 76%. Все же стоит учитывать, что PlayStation 4 добилась большой популярности нежели PlayStation 3 за тот же период, так что TLOU 2 получила преимущество. Ко всему приключение Элли на 1% обогнало по скорости продаж за неделю Uncharted 4.

Стоит отметить, что учитывались только физические продажи, так что разрыв может оказаться еще больше.

В итоге The Last of Us Part 2 стала самым крупным релизом года среди коробочных версий игр. Предыдущий рекорд держала Animal Crossing: New Horizons, но TLOU 2 обогнала эксклюзив Switch на 40%.

Тираж сиквела "Одних из нас" в Великобритании оценивается в 195 тысяч копий. Если же верить Gamestat, который подсчитывает аудиторию на основе PlayStation Network, то в The Last of Us Part 2 успело поиграть 2.8 миллиона геймеров.

Британский чарт игр:

  1. The Last of Us Part 2
  2. Ring Fit Adventure
  3. FIFA 20
  4. Mario Kart 8: Deluxe
  5. Call of Duty: Modern Warfare
  6. Grand Theft Auto 5
  7. Minecraft (Switch)
  8. 51 Worldwide Games
  9. Pokémon Shield
  10. Star Wars Jedi: Fallen Order

Зря расхваливали? Геймеры раскритиковали игру The Last of Us 2

Примечательно, что для 2 800 пользователей это первая игра на аккаунте. Возможно, это игроки из Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, где игру запретитили "компетентные органы".

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Игры, The Last of Us Part 2.

Автор:

Телеграф
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