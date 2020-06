Хейтерам назло: The Last of Us Part 2 обошла по продажам Animal Crossing: New Horizons

Еще до релиза The Last of Us Part 2 генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан заявил, что игра обошла по числу предзаказов Marvel's Spider-Man. Теперь журналисты узнали об успехах игры за первую неделю.

По словам Gamesindustry.biz, The Last of Us Part 2 уже обогнала первую часть на 76%. Все же стоит учитывать, что PlayStation 4 добилась большой популярности нежели PlayStation 3 за тот же период, так что TLOU 2 получила преимущество. Ко всему приключение Элли на 1% обогнало по скорости продаж за неделю Uncharted 4.

Стоит отметить, что учитывались только физические продажи, так что разрыв может оказаться еще больше.

В итоге The Last of Us Part 2 стала самым крупным релизом года среди коробочных версий игр. Предыдущий рекорд держала Animal Crossing: New Horizons, но TLOU 2 обогнала эксклюзив Switch на 40%.

Тираж сиквела "Одних из нас" в Великобритании оценивается в 195 тысяч копий. Если же верить Gamestat, который подсчитывает аудиторию на основе PlayStation Network, то в The Last of Us Part 2 успело поиграть 2.8 миллиона геймеров.

Британский чарт игр:

The Last of Us Part 2 Ring Fit Adventure FIFA 20 Mario Kart 8: Deluxe Call of Duty: Modern Warfare Grand Theft Auto 5 Minecraft (Switch) 51 Worldwide Games Pokémon Shield Star Wars Jedi: Fallen Order

Примечательно, что для 2 800 пользователей это первая игра на аккаунте. Возможно, это игроки из Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, где игру запретитили "компетентные органы".