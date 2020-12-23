Китай запустил прототип многоразовой ракеты-носителя (видео)

22 декабря китайская ракета-носитель среднего класса "Чанчжэн-8" совершила первый полет и вывела на орбиту пять спутников.

Об этом сообщили в Национальном космичесокм управлении Китая.

По заявленной информации в нынешнем виде ракета имеет одноразовую конструкцию, но в будущем у нее появится частично многоразовая модификация с первой ступенью, совершающей реактивную посадку подобно Falcon 9.

22 декабря ракета "Чанчжэн-8" совершила первый полет, однако в полностью расходуемой конфигурации. Ракета стартовала с космодрома Вэньчан и успешно вывела пять спутников на расчетную орбиту.

Стоит отметить, что в одноразовой конфигурации ракета способна выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров груз массой 4,5 тонны. Будущая многоразовая конфигурация будет способна выводить меньшую массу, но точные параметры, как и дата запуска, пока неизвестны.

Видео запуска "Чанчжэн-8":

Стоит напомнить, что 6 декабря, ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома в штате Флорида, с обновленным грузовым кораблем Dragon 2 на Международную космическую станцию.