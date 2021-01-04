Не выдержал напора после праздников: в работе Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел первый в 2021 году сбой. После 14:00 4 января пользователи столкнулись с проблемой с отправкой сообщений.

Некоторым юзерам все-таки удается отправить сообщение, но на это уходит достаточно много времени. Часть пользователей жалуется. что мессенджер и вовсе не загружается.

Из онлайн-карты сбоев на сайте Downdetector отмечается, что проблемы с работой Telegram больше всего наблюдаются у пользователей из Киева, Харькова, Москвы, Санкт-Петербурга и Минска.

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