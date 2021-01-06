Microsoft готовит замену двум стандартным приложениям Windows 10

Компания Microsoft планирует заменить "Почту" и "Календарь" одной более универсальной и полезной программой Outlook .

Разработчики из Microsoft готовят полностью новое приложение Outlook на базе уже существующей веб-версии сервиса. Также, сообщается, что это будет универсальная программа как для Windows 10 и macOS, так и для мобильных устройств.

Стоит отметить, что новое приложение будет занимать меньше места, а возможностей предоставлять будет больше.

Microsoft начнет выпуск новой версии своего нового клиента Outlook к концу 2021 года и планирует заменить приложения Mail и Calendar в Windows 10 в 2022 году.

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