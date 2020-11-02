Пафосный, но со вкусом: вышел финальный трейлер нового поколения Xbox (Видео)

Одна из крупнейших корпораций мира Microsoft выпустила финальный трейлер нового поколения Xbox.

В ролике нам показали лучшие кадры из игровых блокбастеров, а также консоли Xbox Series X и Series S. На фоне музыки звучат цитаты управляющего брендом Xbox Фила Спенсера, которые он произносил на предыдущих презентациях.

Как ранее писал "Телеграф", 10 ноября этого года состоится официальный релиз консоли нового поколения Xbox Series X. А вот PlayStation 5 должен выйти уже 13 ноября.

Напомним, что Xbox Series X получит 8-ядерный процессор AMD Zen 2 на 3.8 ГГц и графический процессор RDNA 2 мощностью 12 терафлопс. Оперативной памяти будет 16 ГБ. Также Xbox Series X получит SSD NVME SSD на 1 ТБ, а на задней части консоли есть порт, через который можно подключить еще один такой же диск на 1ТБ. Вместе с тем консоль поддерживает внешний HDD по USB 3.2.