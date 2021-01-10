С экраном на 110 дюймов: Samsung представил первый потребительский MicroLED-телевизор (фото)

Южнокорейская компания Samsung представила премиальный домашний телевизор MicroLED, оснащенный функцией, позволяющей подключать к экрану четыре устройства одновременно.

Как сообщает портал Cnet, в новую линейку компании входят модели диагональю 110 и 99 дюйма, но также будут и более компактные версии. Разрешение у всех составляет 4K, поддерживаются HDR10 и Dolby Vision.

Экрана MicroLED TV имеет разрешение 4K и занимает 99.99% площади всей передней панели. Производители отмечают, что телевизор вовсе безрамочный.

Функция MultiView может отображать до четырех источников контента одновременно на разделенных экранах размером до 55 дюймов.

Кроме этого, Samsung отметила динамическое звучание благодаря технологии Majestic Sound, которая обеспечивает 5.1-канальный звук без внешнего динамика.

Цена телевизора для дистрибуторов составит 170 миллионов корейских вон - это 156 тысяч долларов. Отмечается, что стоимость в магазинах будет выше.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 25 октября 2020 года в возрасте 78 лет ушел из жизни глава компании Samsung - Ли Гон Хи.