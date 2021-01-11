Компания HMD Global работает сразу над несколькими 5G смартфонами

По состоянию на 2021 год у компании HMD Global, выпускающей устройства под брендом Nokia, имеется только один смартфон с поддержкой сетей 5 поколения - Nokia 8.3 5G.

Однако компания не собирается на этом останавливаться, и бренд планирует увеличить количество таких смартфонов к 5. В начале 2021 года выйдут первые два смартфона, и 2 во второй половине года, пишет gizmochina.

Сообщается, что новые модели являются преемниками Nokia 5.4 , Nokia 7.3 , Nokia 8.3 и Nokia 9 PureView. Следовательно, они могут стать следующими моделями.

Nokia 5.5 5G,

Nokia 7.4 5G,

Nokia 8.4 5G,

Nokia 9.x PureView.

Ранее, “Телеграф” сообщал, что компания HMD Global продолжает перевыпускать самые популярные модели телефонов Nokia.