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Легендарные Nokia 8000 и 6300 получат новую жизнь: что известно о новых версиях телефонов

Легендарные Nokia 8000 и 6300 получат новую жизнь: что известно о новых версиях телефонов
Обновлено 11:22 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Еще в 2017 году компания HMD Global приобрела лицензию на производство смартфонов Nokia, и начала перевыпускать самые популярные модели телефонов. Открыл линейку телефон Nokia 3310, после был Nokia 8110, «раскладушка» Nokia 2720 и Nokia 5310 XpressMusic. Сейчас же компания готовит ещё две новинки.

Немецкое издание Winfuture заметило, что на на веб-сайте сетевого оператора Telia, появились упоминания про эти две модели. Из этого выходит, что HMD Global в ближайшее время представит два новых мобильных телефона с ограниченным количеством «умных» функций.

В описании говорится, что устройства будут поддерживать звонки по Wi-Fi и сеть 4G.

Напомним, телефон Nokia 6300 вышел в 2007 году. Благодаря 2-дюймовому дисплею и 2-мегапиксельной камере он был одним из наиболее оснащенных функциональных телефонов, в том числе и потому, что на нем была установлена 3-я версия операционной системы S40 и слот для карт MicroSD для расширения памяти.

Серия Nokia 8000 включала в себя телефоны Nokia 8800 и Nokia 8800 Sirocco Edition. Это были устройства премиум-класса на платформе Series 90 с корпусами из нержавеющей стали и мягкими задвижками. Они по праву до сих пор остаются легендарными.

Точной даты выпуска новинок нет, однако анонс должен быть представлен в ближайшие несколько недель.

Ранее, "Телеграф" писал, что Nokia готовит к выходу три новых модели кнопочных телефонов с поддержкой 4G.

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Все по теме:

Nokia, Технологии, Телефоны, Техно, HMD Global.

Автор:

Телеграф
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