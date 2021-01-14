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Samsung представил Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra и беспроводные наушники Galaxy Buds Pro: все подробности

Samsung представил Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra и беспроводные наушники Galaxy Buds Pro: все подробности
Обновлено 22:20 Сегодня Телеграф

В четверг вечером компания Samsung провела публичную онлайн-презентацию своей флагманской продукции. В частности, раскрыты характеристика и дизайн смартфонов Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra.

"Телеграф" следил за презентацией в прямом эфире и собрал всю необходимую информацию о новинках.

Позиционирование моделей в S-серии в этом году немного изменилось. S21 был представлен в качестве младшего флагмана, S21+ демонстрируется в качестве «стандартного» флагмана, а S21 Ultra вместил в себе все самые передовые функции.

Платформа

Украинцы смогут купить флагманы Samsung 2021 года с 5-нанометровым трехкластерным 8-ядерным процессором Exynos 2100. В Samsung пока отказались от использования ядер собственного производства, и перешли на конфигурацию, которую в том числе использует Qualcomm в своем чипе Snapdragon 888.

Самсунг с21

Кроме того, новый процессор включает новый графический ускоритель Mali-G78 с 14 вычислительными ядрами, 3-ядерный нейропроцессор и высокопроизводительный процессор обработки изображений (ISP), способный работать с камерами разрешением до 200 мегапикселей.

Процессор в Galaxy S21 и S21+ дополняют также 8 ГБ оперативной памяти, а у Galaxy S21 Ultra будут версии c 12 и 16 ГБ оперативной памяти. У первых двух моделей встроенной памяти может быть 128 или 256 ГБ, а Ultra можно выбрать с 512 ГБ хранилища. Использование карт памяти не предусмотрено.

Камера

Хорошее качество фотографий - одна из фишек Samsung. В Galaxy S21 и S21+ будет следующий набор камер:

  • 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с диафрагмой f/2.2, матрицей 1/2,55 дюйма, автофокусом и электронной стабилизацией;
  • 12-мегапиксельная широкоугольная камера с диафрагмой f/1.8, матрицей 1/1,76 дюйма, фокусным расстоянием 26 мм, фазовым автофокусом и оптической стабилизацией;
  • 64-мегапиксельная широкоугольная с диафрагмой f/2.0, матрицей 1/1,72 дюйма и оптической стабилизацией. За счет кропа он работает как телефото модуль с гибридным 3-кратным увеличением, и, кроме этого, позволяет записывать видео в разрешении 8К;
  • 10-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.2, матрицей 1/3,24 дюйма и автофокусом.

Самсунг с21

Galaxy S21 Ultra порадует владельцев следующим феноменальным набором:

  • 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с диафрагмой f/2.2, матрицей 1/2,55 дюйма, автофокусом и электронной стабилизацией;
  • 108-мегапиксельный широкоугольный модуль с диафрагмой f/1.8, крупной матрицей 1/1,33 дюйма, фокусным расстоянием 24 мм, оптической стабилизацией и фазовым автофокусом;
  • 10-мегапиксельную телефото с оптической стабилизацией с 3-кратным оптическим приближением, матрицей 1/3,24 дюйма, диафрагмой f/2.4 и фокусным расстоянием 71 мм;
  • 10-мегапиксельную телефото с конструкцией перископа, 10-кратным оптическим приближением, матрицей 1/3,24 дюйма, оптической стабилизацией, диафрагмой f/4.9 и фокусным расстоянием 240 мм;

Батарея

Емкость встроенного аккумулятора в новых моделях: в Galaxy S21 - 4000 мАч, у S21+ — 4800 мАч, а S21 Ultra - 5000 мАч.
Все модели поддерживают быструю проводную зарядку до 25 Вт, быструю беспроводную до 15 Вт и обратную беспроводную Power Share, благодаря которой через тыльную панель смартфонов можно подзаряжать совместимые гаджеты, например, наушники или умные часы.

Характеристики Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra.

Сравнение характеристик Самсунг галакси С21

Сравнение характеристик Самсунг галакси С21

Сравнение характеристик Самсунг галакси С21

Сравнение характеристик Самсунг галакси С21

Сравнение характеристик Самсунг галакси С21

Перо S Pen

Ультра-модель будет поддерживать S Pen, однако на этот раз перо продается как отдельный аксессуар и не прячется в корпусе. Перо подключается к смартфону через Bluetooth LE, понимает 4096 степеней нажатия и угол наклона, и его задержка ввода составляет всего 9 миллисекунд.

Самсунг галакси С21 ультра пен

UWB и Galaxy SmartTag

Вся линейка флагманских смартфонов поддерживает подключение к сетям Wi-Fi 6, при этом в Galaxy S21 Ultra используется самый новый стандарт Wi-Fi 6Е, который позволяет обмениваться данными с совместимыми роутерами на частоте 6 ГГц, в дополнение к стандартным 2,4 и 5 ГГц. Из других беспроводных опций есть поддержка Bluetooth 5.1 и NFC.

Galaxy S21+ и S21 Ultra, как старшие флагманы, дополнительно оснащаются поддержкой технологии Ultra Wide Band (UWB), которая вместе Bluetooth LE позволяет устройствам обмениваться зашифрованной информацией на не очень большом расстоянии. Ее использование предусматривается в рамках сервиса SmartThings Find, с его помощью можно найти в квартире потерявшиеся наушники или умные часы.

smarttag

Также Samsung представила брелоки Galaxy SmartTag. Их можно крепить к любым предметам. При этом найти брелок можно даже без интернета. SmartTag излучают сигнал, который позволяет найти их в помещении при помощи смартфона, а также периодически передают на смартфоны свою текущую геолокацию.

Цена

Стоимость Galaxy S21 в версии 8/128 ГБ на старте продаж составит 26 999 грн, а модификация с 8/256 ГБ памяти обойдётся в 28 999 грн. У Galaxy S21+, соответственно, 31 999 грн за 8/128 ГБ и 33 999 грн за 8/256 ГБ. При оформлении предзаказа компания будет предоставлять покупателю сертификат на 4000 грн и один брелок Galaxy SmartTag.

Цена Galaxy S21 Ultra составит 37 999 грн за версию с 12/128 ГБ памяти, 39 999 грн за 12/256 ГБ и 43 999 грн за 16/512 ГБ. По предзаказу к этой модели Samsung будет добавлять наушники Galaxy Buds Pro и также один брелок Galaxy SmartTag.

В комплекте

На этот раз в комплектах Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra не будет проводных наушников и блока питания. Комплектация теперь включает сам смартфон, кабель USB Type-C, скрепку для извлечения лотка SIM-карты, документацию и уже наклеенную на экран защитную пленку.

Galaxy Buds Plus

Также на презентации показали беспроводные наушники Galaxy Buds Plus. В компании заявили, что улучшенный дизайн уменьшает площадь контакта между ухом и наушником, повышая комфорт. Компания настаивает, что новинка обеспечит лучшее качество звука и позволит комфортно вести беседу. В наушниках Samsung Galaxy Buds Pro интегрированы три микрофона и устройство для приема голоса.

беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro

Цена

Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro уже доступны для предварительного заказа с сегодняшнего дня, а их розничные продажи стартуют с 15 января. Цена для рынка США составляет $199,99, а их украинская рекомендованная стоимость — 5 499 грн. На выбор пользователей предлагаются комплекты в черном, серебристом и фиолетовом цветах.

Напомним, летом компания Huawei выпустила бюджетные смарт-часы Watch Fit с прямоугольным экраном.

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Ярослав Жаренов
Автор: Ярослав Жаренов Главный редактор сайта
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Samsung, Samsung Galaxy, S Pen, Samsung Galaxy S21, Galaxy SmartTag, Galaxy Buds Plus.
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