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Жесты, позы, мимика, реакция на слова и события помогают ИИ определить политические взгляды человека

Жесты, позы, мимика, реакция на слова и события помогают ИИ определить политические взгляды человека
Обновлено 18:40 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Ученые из Стэнфордского университета создали новую разработку, которая может стать крайне востребованной на политической арене. Ученые смогли научить искусственный интеллект распознавать политические взгляды людей, используя только их фотографии.

Об этом сообщает Scientific Reports.

Авторы алгоритма взяли за основу предварительную разработку ИИ для распознавания сексуальных предпочтений людей по их фото и “переделали” ее.

ИИ анализирует жесты, позы, мимику, реакцию человека на некоторые слова и события и другие мелкие детали, на основе которых и выводит политическую принадлежность их владельцев.

Точность распознавания достигла удивительных 73 процентов в целом и 71 процент во время сравнения похожих внешне персон.

Ранее, “Телеграф” сообщал, что искусственный интеллект насчитал более 100 симптомов COVID-19.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Технологии, Искусственный интеллект, Техно, ИИ.
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