iPhone 13 в 2021 не будет? Новая линейка смартфонов от Apple получит другое название

Каждый год, преимущественно в сентябре, компания Apple представляет новую линейку смартфонов. Так, как в 2020 году был представлен iPhone 12, логично предположить, что в 2021 году должна появиться 13 серия. Однако у Apple другие планы.

Инсайдеры сообщают, что компания готовит к выпуску продолжение линейки iPhone 12. А линейка iPhone 13 должна выйти уже в 2022 году.

Издание Letsgodigital сообщает, что в 2021 году производитель порадует своих пользователей смартфоном iPhone 12s Pro.

Дизайн новинки останется практически идентичным. Размер дисплея iPhone 12s Pro, также останется прежним. 6,1-дюймовый OLED-дисплей будет поддерживать панель LTPO с высокой частотой обновления в 120 Гц.

Также, Apple установит датчик отпечатков пальцев под дисплеем. При этом функциональность Face ID также будет сохранена.

Естественно, новые модели также будут оснащены новейшим оборудованием и программным обеспечением. iPhone 12S Pro будет построен на базе 5-нанометровой однокристальной системы Apple A15 Bionic с поддержкой Wi-Fi 6E.

Что касается аккумулятора, то в прошлом году модель Pro была оснащена аккумулятором емкостью 3046 мАч. Это гарантирует 17 часов просмотра видео или 11 часов потокового видео. Устройство поддерживает проводную зарядку 20 Вт и беспроводную зарядку 15 Вт. 12s Pro, вероятно, будет иметь аналогичные характеристики батареи.

Голландский дизайнер Джермейн Смит, также известный как Concept Creator , в сотрудничестве с LetsGoDigital снял на YouTube новое видео, в котором ожидаемый iPhone 12s Pro можно увидеть со всех сторон.

Ранее, "Телеграф" писал, что компания Apple снизила количество заказов на iPhone 12 mini из-за того, что на модель оказался низкий спрос.